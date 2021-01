ePucharPolski: Skra na drodze Narwi Ostrołęka

E-sportowcy Narwi Ostrołęka poznali rywala w 1/8 finału Pucharu Polski w grze FIFA 21. Patryk Majewski i Marcin Szczes zmierzą się ze Skrą Częstochowa.

Przypomnijmy, Narwianie najpierw przeszli fazę regionalną, później awansowali do najlepszej "szesnastki" ePucharu Polski. Teraz czekają ich mecze z krajową elitą. Na początek - Skra Częstochowa. To właśnie ten rywal staje na drodze niebiesko-czerwonym do ćwierćfinału ePP.

Rozgrywki, choć wirtualne, są sporą promocją dla ostrołęckiego klubu. Rozgrywane są pod patronatem PZPN i są nieźle reklamowane. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że udana pucharowa przygoda duetu Majewski-Szczes potrwa jak najdłużej.

