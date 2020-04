Runmageddon w Ostrołęce przełożony. Kiedy się odbędzie?

Runmageddon, czyli ekstremalny bieg z przeszkodami, jaki miał odbyć się w maju w Ostrołęce, został przełożony na inny termin. Organizatorzy poinformowali o tym na Facebooku.





Ostrołęckie wydanie Runmageddonu, którego współorganizatorami mieli być Miasto Ostrołęka i firma Melvit, miało odbyć się 23 maja 2020 roku. Niestety, w planach zorganizowania największej od lat sportowej imprezy w Ostołęce przeszkodziła epidemia koronawirusa.

Organizatorzy poinformowali, że wydarzenie zostało przełożone i odbędzie się w drugiej części sezonu.

Niestety będziemy musieli jeszcze trochę poczekać! Event w Ostrołęce odbędzie się w drugiej połowie sezonu – o dokładnej dacie będziemy Was informować! Ale bądźcie spokojni, bo 5k by Melvit Was nie ominie!