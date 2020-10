Atleci z Ostrołęki na Mistrzostwach Polski U20. Jak im poszło?

Inne 1 Komentarz

W Gdańsku, w dniach 9-11 października rozegrane zostały 24. Mistrzostwa Polski Juniorek i 64. Juniorów do lat 20. W zawodach wystartowali także reprezentanci UKS Atleta Ostrołęka. Na gdańskiej arenie ciężarowej startowali najlepsi zawodnicy z Polski z rocznika 2000 – 2002, którzy uzyskali kwalifikacje startowe. Wśród nich ostrołęczanie Wiktor Trzciński w kategorii wagowej do 81 kg i Marcin Kulesza w kategorii wagowej do 89kg.

W Gdańsku, w dniach 9-11 października rozegrane zostały 24. Mistrzostwa Polski Juniorek i 64. Juniorów do lat 20. W zawodach wystartowali także reprezentanci UKS Atleta Ostrołęka. Na gdańskiej arenie ciężarowej startowali najlepsi zawodnicy z Polski z rocznika 2000 – 2002, którzy uzyskali kwalifikacje startowe. Wśród nich ostrołęczanie Wiktor Trzciński w kategorii wagowej do 81 kg i Marcin Kulesza w kategorii wagowej do 89kg.

Wiktor z wynikiem 180 kg w dwuboju (77 kg w rwaniu oraz 103 kg w podrzucie) zajął 14. lokatę. Natomiast Marcin z wynikiem 211 kg w dwuboju wywalczył 9. miejsce, zarazem ustanawiając w trzeciej próbie rekord życiowy w rwaniu 94 kg, a w podrzucie zaliczył 117 kg.

Podsumowując występ naszych zawodników, trzeba przyznać, że liczyliśmy na wyższą lokatę Wiktora. Start Marcina uważamy za udany ponieważ wystartował on w niższej kategorii wagowej tj. do 89 kg, a dotychczas występował do 96 kg. Pozdrawiamy naszych sympatyków

- relacjonuje trener Władysław Niedźwiecki.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|