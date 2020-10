B Klasa: Derby dla Orza, remis Narwi II, lider zostaje w Ołdakach (wyniki, tabela)

Za nami siódma seria gier w B Klasie ostrołęckiej. W derbach powiatu Orz Goworowo wygrał ze Świtem Baranowo 2:1. Zwycięstwo odniósł też lider - ULKS Ołdaki. Z kolei Narew II Ostrołęka tylko zremisowała na wyjeździe z Iskrą Zaręby Kościelne.

Drużyny Orza Goworowo i Świtu Baranowo zmierzyły się w derbowym meczu w Goworowie. Gospodarze wygrali 2:1 po golach Cezarego Gęsicha i Jakuba Grabowskiego. Bramkę dla Świtu strzelił Wojciech Gąska.

Wyjazdową porażkę z WKS Mystkówiec Stary poniosła ekipa GLKS Lelis. Mecz zakończył się wygraną gospodarzy 5:2, a 6 spośród 7 goli w meczu padło już w pierwszej połowie.

Nieoczekiwany remis w meczu z Iskrą Zaręby Kościelne zanotowała Narew II Ostrołęka. Co ciekawe, do 90. minuty to Iskra prowadziła 2:1 (bramkę dla Narwi strzelił Hubert Sadłowski), lecz w ostatniej akcji meczu sędzia podyktował rzut karny dla niebiesko-czerwonych, który na bramkę, dającą jeden punkt, zamienił Aleksander Dmochowski.

Pozycję lidera utrzymała ekipa ULKS Ołdaki, która na własnym terenie wygrała z FC Różan 2:0 po golach Szymona Brzostka i Arkadiusza Gumkowskiego.

Wyniki 7. kolejki:

Orz Goworowo 2-1 Świt Baranowo WKS Mystkówiec Stary 5-2 GLKS Lelis Iskra Zaręby Kościelne 2-2 Narew 1962 II Ostrołęka ULKS Ołdaki 2-0 FC 2013 Różan

Pauzował KS Pniewo.

Tabela:

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. ULKS Ołdaki 6 16 5 1 0 16-5 2. Orz Goworowo 7 15 5 0 2 20-13 3. FC 2013 Różan 7 13 4 1 2 17-11 4. WKS Mystkówiec Stary 6 12 4 0 2 15-10 5. Narew 1962 II Ostrołęka 6 10 3 1 2 14-10 6. KS Pniewo 6 7 2 1 3 15-15 7. Świt Baranowo 6 5 1 2 3 7-10 8. GLKS Lelis 6 1 0 1 5 8-22 9. Iskra Zaręby Kościelne 6 1 0 1 5 5-21

Zdjęcie główne: KS Świt Baranowo

