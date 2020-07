Cendrowski, Cychol i Mocarski odchodzą z Narwi Ostrołęka

Hubert Cendrowski, Igor Cychol i Mateusz Mocarski w nowym sezonie nie zagrają w Narwi Ostrołęka. Cała trójka pożegnała się z zespołem niebiesko-czerwonych i zagra w podlaskich klubach.

Cendrowski i Cychol przenoszą się do ŁKS Łomża. Pierwszy z nich strzelił w poprzednim sezonie jedną bramkę dla Narwi, drugi - zaliczył dwa trafienia.



Z Narwi odchodzi też Mateusz Mocarski, który przenosi się do KS Śniadowo. Co ciekawe, trenerem tego zespołu został Dariusz Narolewski, który do niedawna prowadził Narew.



Narwianie nowy sezon rozpoczną już w najbliższą sobotę 1 sierpnia o godzinie 17.00 na stadionie przy ul. Witosa 1. Rywalem w pierwszej kolejce okręgówki będzie GKS Pokrzywnica. Wstęp na mecz - dorośli 5 zł, kobiety i dzieci - za darmo.

