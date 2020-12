Ciekawa inicjatywa APN Ostrołęka. Przyprowadź kolegę, a...

Piłka nożna 0 Komentarzy

Ciekawą inicjatywą wykazała się Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej, organizując dla swoich zawodników konkurs... "Przyprowadź kolegę do APN".

Klubowa inicjatywa brzmi interesująco - jest przeznaczona dla zawodników z roczników 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Trzeba przyprowadzić kolegę (lub koleżankę) na treningi, a jeżeli nowy członek drużyny APN pozostanie na treningach do rozpoczęcia ligi, to osoba, która namówiła go do uprawiania sportu w Akademii otrzymuje jeden punkt.

Kto wygra? Zwycięzcą lub zwycięzcami będą zawodnicy, którzy zbiorą najwięcej punktów, do dnia rozpoczęcia rundy wiosennej przez któryś z roczników biorących udział w zabawie

- informuje klub.

Brzmi to, jak dobry sposób na poszerzenie grona APN-owej rodziny! Ciekawi jesteśmy efektów...

