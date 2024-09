Derby powiatu ostrołęckiego zakończone podziałem punktów

W emocjonującym spotkaniu derbowym, rozegranym w ramach ligi okręgowej, Kurpik Kadzidło zremisował z Rzekunianką Rzekuń 2:2. Pojedynek dostarczył kibicom wielu wrażeń.

Na prowadzenie wyszli goście - piłkarze Kurpika niefortunnie skierowali piłkę do własnej siatki, dając prowadzenie Rzekuniance. Gospodarze otrząsnęli się jednak z szoku i ruszyli do odrabiania strat. Swoją szansę wykorzystał Paweł Magdaleński, który znalazł się sam na sam z bramkarzem gości i pewnym strzałem doprowadził do wyrównania.

Ale kolejny cios wyprowadziła Rzekunianka. Mateusz Kaczyński wyprowadził zespół z Rzekunia na prowadzenie. W końcówce meczu gospodarze zdołali doprowadzić do remisu. Pięknym strzałem, a może bardziej "centrostrzałem", z dystansu popisał się Konrad Mamiński, zaskakując bramkarza Rzekunia.

Co ciekawe, Rzekunianka kończyła mecz w dziesiątkę. Sędzia pokazał czerwoną kartkę bramkarzowi Kacprowi Skierkowskiemu.

Kurpik Kadzidło - Rzekunianka Rzekuń 2:2 (1:2)

