Drużyna Energii znowu z nami. Startuje czwarta edycja sportowej zabawy

Projekt skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. I naprawdę warto wziąć w nim udział. Drużyna Energii to przede wszystkim świetna zabawa, ale także zdrowa, sportowa rywalizacja i niezapomniane doświadczenia. To także możliwość zdobycia cennych nagród, m.in. czeków na zakup sportowego sprzętu dla szkoły.

– Energa wystartowała z czwartą edycją projektu Drużyna Energii – mówi Krzysztof Kopeć, dyrektor Biura Prasowego Energi SA. – Aktywność fizyczna jest szczególnie istotna w dobie ograniczeń i nauki zdalnej. Uczniowie spędzają znacznie więcej czasu przed ekranami komputerów czy smartfonów. Ćwiczenia fizyczne do których zachęcamy pozwolą dzieciom i młodzieży lepiej dbać o dobrą kondycję i wyzwolą pokłady pozytywnej energii – dodaje.

Uroczyste otwarcie 4. edycji Drużyny Energii

Etap sportowy po nowemu

W tym roku etap sportowy zabawy odbędzie się w zupełnie nowej odsłonie. Ambasadorzy nie będą przedstawiać ćwiczeń indywidulanie, jak było do tej pory. Zamiast tego zostali podzieleni na tematyczne drużyny: koszykarzy, piłkarzy nożnych, drużynę energetyczną i drużynę mocy.

Drużyna mocy

Paulina Guba (kapitan) – Mistrzyni Europy w pchnięciu kulą

Przemysław Świercz – kapitan Reprezentacji Polski w Amp Futbol

Jakub Zemełka – piłkarz ręczny, zawodnik Warmii Energa Olsztyn

Daniel Makowski – piłkarz ręczny, zawodnik Warmii Energa Olsztyn

Mistrzyni Europy w pchnięciu kulą Paulina Guba

Drużyna koszykarska

Dominik Olejniczak (kapitan) – koszykarz, reprezentant Polski

Kamila Podgórna – koszykarka, zawodniczka Arki Gdynia

Amalia Rembiszewska – koszykarka, zawodniczka Arki Gdynia

Reprezentant Polski w koszykówce Dominik Olejniczak

Drużyna piłki nożnej

Joseph Ceesay (kapitan) – piłkarz, zawodnik Lechii Gdańsk

Filip Koperski – piłkarz, zawodnik Lechii Gdańsk

Antoni Mikułko – piłkarz, zawodnik Lechii Gdańsk

Piłkarz, zawodnik Lechii Gdańsk Joseph Ceesay

Drużyna energetyczna

Łukasz Kolenda (kapitan) – koszykarz, reprezentant Polski

Marcin Świerc – złoty medalista Mistrzostw Polski w biegach górskich na długim dystansie

Zofia Chrzan – pływaczka, Mistrzyni Polski do lat 15-nastu

Reprezentant Polski w koszykówce Łukasz Kolenda

Zespołowość i współpraca

Pierwszym krokiem do udziału szkoły lub klubu sportowego w projekcie jest nagranie filmu lub przygotowanie prezentacji, w której uczniowie pokażą sportowe zaangażowanie i pasję do wspólnych ćwiczeń. Następnie dyrektor szkoły lub nauczyciel wypełnia formularz konkursowy na stronie DruzynaEnergii.pl, do którego załącza przygotowany materiał. Trzeba przyznać, że pomysłów i kreatywności tu nigdy nie brakuje. Podczas ostatnich trzech edycji uczniowie przesłali już kilkadziesiąt tysięcy nagrań ze swoimi sportowymi wyczynami.

Po zakończeniu rekrutacji na stronie internetowej www.DruzynaEnergii.pl będą pojawiać się filmy z ćwiczeniami, które uczniowie będą mieli za zadanie powtórzyć. Za każde przesłane wideo z wykonanym zadaniem szkoła otrzyma punkty. Samo ocenianie odbywać się będzie na podstawie wzoru premiującego szkoły, w których jak największa liczba uczniów z klasy podejmuje wyzwanie wykonując ćwiczenia. Oznacza to, że w ostatecznym rozrachunku kluczowe mogą okazać się zespołowy duch i wzajemna mobilizacja do ćwiczeń.

Atrakcyjne nagrody dla najbardziej zaangażowanych

Organizatorzy przygotowali w tym roku wiele atrakcyjnych nagród. Na 100 szkół, które zakwalifikują się do projektu, czekają stroje sportowe dla uczniów oraz dresy dla trenerów. Najbardziej aktywne szkoły w etapie sportowym zdobędą bony na zakup sprzętu potrzebnego do treningów. Nie zabraknie również nagród indywidualnych, które otrzymają najbardziej zaangażowani uczestnicy. Zabawa tradycyjnie zakończy się też wielkim finałem z dodatkową pulą nagród i atrakcji.

Więcej informacji o projekcie: https://druzynaenergii.pl/ oraz na mediach społecznościowych: Facebooku a także na Instagramie oraz Youtubie.