Eggington vs Zyśk o pas IBO. Będzie kolejna "walka roku"?

Brytyjskie media spekulują, że sobotni pojedynek ulubieńca miejscowej publiki Sama Eggingtona z niepokonanym "Ostrołęckim Taranem" Przemysławem Zyśkiem może być jednym z faworytów do "walki roku". Wszystko przez styl obu pięściarzy. Zyśk zapowiada, że rozpracował rywala, Eggington twierdzi, że o Polaku wie niewiele.

Sam Eggington z Birmingham dwukrotnie nagradzany był prestiżowym wyróżnieniem za uczestniczenie w "walce roku" brytyjskiego boksu. Ostatnio takie wyróżnienie odebrał za niesamowitą 12-rundową wojnę z Bilelem Jkitou, którą stoczył w Coventry 10 września 2021 r.

Z kolei Przemysław Zyśk stoczył już 18 zwycięskich walk i przed nim pojedynek życia - walka o pas IBO. Walk o stawkę Zyśk domagał się już od dłuższego czasu, doczekał się swojej szansy.

Brytyjskie media podkreślają, że Eggington będzie faworytem lokalnej publiczności. Boksował w Coventry wielokrotnie i zawsze mógł liczyć na gorący doping publiki. Nie miał jednak okazji poznać kibiców "Ostrołęckiego Tarana", którzy w Polsce należą do absolutnej czołówki i jeżeli dotrą do Coventry to na pewno zaznaczą w hali swoją obecość.

Spekuluje się nawet, że walka Eggington vs Zyśk może być kolejnym pretendentem do "walki roku" ze względu na styl, jaki prezentują obaj pięściarze. Niepokonany ostrołęczanin, podobnie jak jego rywal, walczy niezwykle ambitnie. - To walka, która może przynieść wiele ważnych momentów - piszą media w Wielkiej Brytanii.

W rozmowie z ringpolska.pl Przemysław Zyśk zapowiada, że jedzie do Wielkiej Brytanii zdobyć pas IBO. Dodał, że w takiej walce chyba lepiej być underdogiem, bo to właśnie na Eggingtonie będzie spoczywać większa presja. - On dużo przyjmuje, ja lubię bić. Jestem pewien, że to będzie świetna walka - powiedział "Ostrołęcki Taran".

Eggington pod koniec maja pytany był, co wie o swoim najbliższym rywalu, ale nie miał zbyt dużo do powiedzenia o Przemysławie Zyśku. - Wiem co mi powiedziano, widziałem jakieś trzy klipy z nim. Wiem, że jest niepokonany - stwierdził. Inaczej jest z "Ostrołęckim Taranem", który stwierdził w powyższym wywiadzie, że dobrze rozpracował swojego przeciwnika.

Walkę, która odbędzie się 25 czerwca w Coventry, na żywo ma pokazać telewizja Sky Sports.

