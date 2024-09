Emocjonujący mecz w Wyszkowie. Ale Narew Ostrołęka bez punktów

Narew Ostrołęka przegrała z Bugiem Wyszków 2:4 w meczu V ligi mazowieckiej. Mimo wielu emocji, szczególnie w pierwszej połowie, niebiesko-czerwoni wracają bez punktów.

W 7. minucie przed znakomitą szansą stanął Kacper Bąk. Młody zawodnik Narwi świetnie uderzał po dośrodkowaniu Yorlina, lecz piłka poszybowała minimalnie nad bramką. Dobre dośrodkowanie, dobry strzał, zabrakło centymetrów.

W 10. minucie meczu wynik otworzył jednak Bug. Zawodnik Bugu znalazł się w doskonałej sytuacji na 16. metrze, jego strzał obronił Stepnowski, ale piłka trafiła na głowę Bartosza Ciacha , a ten głową zza pola karnego trafił do pustej bramki. Dwie minuty później było już 2:0 - długie podanie do Damiana Gałązki, a ten huknął pod poprzeczkę bez zastanowienia i wyszkowianie prowadzili dwoma golami.

Minuta piętnasta - i Narew zdobyła gola kontaktowego. Dośrodkowanie z prawej strony, Chomczenko przytomnie przepuszcza piłkę, a Yorlin Medina strzela na 2:1. Bardzo przytomnie zachował się tu rosły napastnik niebiesko-czerwonych, który dostrzegł lepiej ustawionego partnera i dał mu szansę na huknięcie, ile sił.

To dało sygnał do ataku. W 31. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Narwi po faulu na Yorlinie - arbiter zdecydował, że zawodnik Narwi został wytrącony z rytmu biegu, nie pomogły protesty gospodarzy, a Łychowydko strzelił na 2:2.

W drugiej połowie Narew miała swoje okazje, jak wtedy gdy Roman strzelił w boczną siatkę w dogodnej sytuacji. W końcówce gola strzelił Bug: pechowe zagranie ręką w polu karnym, rzut karny i w 82. minucie Zaporoszczenko trafił na 3:2. W doliczonym czasie gry Bug ustalił wynik meczu na 4:2 - gospodarze sprytnie rozegrali rzut wolny, ale obrona Narwi nie powinna dopuścić do przedłużania piłki głową w polu karnym - jednak do tego doszło, a Łukasz Kamiński dopełnił formalności i też trafił do notesu sędziego.

Bug Wyszków - Narew Ostrołęka 4:2 (2:2)

