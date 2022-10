Gwiazdy sportu w Ostrołęce! Championerzy w Szkole Podstawowej nr 10 [ZDJĘCIA]

Tomasz Majewski, Andrzej Supron, Marek Plawgo i Witold Roman promowali w Ostrołęce aktywność fizyczną. W Szkole Podstawowej nr 10 odbyła się impreza pod nazwą "Championerzy", łącząca ruch z wiedzą!

„Championerzy” to rywalizacja dedykowana dla szkół podstawowych organizowana przez Fundację Druga Droga Mistrza. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, więc oprócz sportowców pojawili się też przedstawiciele ministerstwa na czele z wiceministrem sportu i turystyki Arkadiuszem Czartoryskim.

Ostrołęka to jeden z czterech przystanków na trasie Championerów (będą też Legnica, Toruń i Warszawa). - To, co przyświeca idei fundacji Druga Droga Mistrza to integracja dzieciaków i zachęcanie ich do aktywności. Pamiętam, jak w szkole zawsze były dwie grupy - tych, co to najchętniej udzielali się na wf-ie i tych, którzy woleli błyszczeć wiedzą. Tym projektem chcieliśmy pokazać, że można łączyć i obie te dziedziny się ze sobą przenikają - podkreśla prezes fundacji Witold Roman, uczestnik igrzysk olimpijskich w Atlancie w 1996 r.

Podczas imprezy w Szkole Podstawowej nr 10, uczestnicy wydarzenia biegali, skakali, odbijali piłkę rakietką, a do tego błyszczeli wiedzą podczas kilku rund pytań. Niekonwencjonalna forma przeprowadzenia całej imprezy sprawiła, że zapadnie ona w pamięci na długo. Kto wie, może Championerzy wrócą do naszego miasta w kolejnej edycji?

Warto zaznaczyć, że wygrała drużyna SP 10, która weźmie udział w ogólnopolskim finale.

