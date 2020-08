Historyczny mecz w Troszynie. KS CK debiutuje w IV lidze

To będzie historyczny dzień dla gminy Troszyn. 1 sierpnia o godzinie 16.00 podopieczni trenera Marcina Truszkowskiego, czyli drużyna KS CK Troszyn, zadebiutują w rozgrywkach IV ligi mazowieckiej.



Zespół z Troszyna awansował do IV ligi dzięki znakomitej postawie w "final four" ligi okręgowej w poprzednim sezonie. Przed trenerem Truszkowskim i jego zespołem dużo poważniejsze wyzwanie, jakim są starcia w IV lidze. Na początek do Troszyna przyjedzie Wkra Żuromin.

Drużyna z powiatu ostrołęckiego w przerwie między sezonami znacząco się wzmocniła. O sile drużyny może stanowić Kamil Majkowski - były piłkarz warszwskiej Legii, który przybył z Makowianki Maków Mazowiecki. W zespole z Troszyna zagrają też m.in. Maciej Kowalski, Łukasz Świderski, Kacper Bałas czy też młodzi gracze z APN Ostrołęka - Ando Petrosjan, Mieszko Grodzki i Adam Szklanko.

Jak wypadnie odmieniona ekipa z Troszyna? Czy na inaugurację IV ligi uda im się wywalczyć punkty? Warto śledzić poczynania zespołu KS CK w nowym sezonie. Start w sobotę o 16.00 w Troszynie - należy jednak pamiętać o ograniczeniach w publiczności związanych z epidemią.

