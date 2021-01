II liga: Kolejne zwycięstwo Trójki Ostrołęka (wideo, tabela)

Szczypiorniści Trójki Ostrołęka odnieśli kolejne zwycięstwo w drugiej części sezonu w II lidze. Tym razem na własnym parkiecie pokonali ekipę z Białej Podlaskiej.

Mecz z Olimpią nie układał się przez sporą część pierwszej połowy po myśli Trójki. Goście utrzymywali niewielką przewagę, ale w 26. minucie gospodarze doprowadzili do wyrównania 10:10 po golu Zielińskiego. Ostatnie minuty pierwszej połowy należały do Trójki i to ostrołęczanie schodzili na przerwę z prowadzeniem 14:12.

W drugiej odsłonie to Trójka była stroną przeważającą, przez udało się powiększyć przewagę - w efekcie końcowym do siedmiu bramek. Najwięcej goli dla Trójki rzucił Kamil Ludwiczak - 8.

Trójka Ostrołęka - UKS Olimp Biała Podlaska 26:19 (14:12)

Trójka: Szurnicki, Kiwak, Świerżewski, Zieliński 6, Ludwiczak 8, Prekiel, Dmowski 4, Niećko, Wiśniewski 2, Frąckiewicz, Gawkowski, Piskowski 1, Gąska 2, Pachucki 2, Murawski 1, Łoziński.

Tabela II ligi gr. 3 P:

Msc. Nazwa drużyny M Zw P Rw Rp Zd St 1 BESTIOS Białystok 7 5 2 0 0 195 199 2 UMKS Trójka Ostrołęka 7 5 2 1 0 187 175 3 SMS II ZPRP Płock 7 5 2 1 0 190 177 4 AZS UMCS Lublin 5 4 1 0 1 149 130 5 AZS-AWF Warszawa 8 4 4 1 1 246 217 6 MSMS EiS Anilana II Łódź 8 3 5 0 2 228 225 7 UKS Olimpia Biała Podlaska 8 2 6 0 0 216 238 8 KPR Zielonka 96 8 1 7 1 0 169 219

