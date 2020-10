IV liga. Kasztelan urwał punkt Troszynowi

KS CK Troszyn zremisował 1:1 w Sierpcu z najsłabszą obecnie drużyną IV ligi mazowieckiej w grupie ciechanowsko-ostrołęcko-płockiej. Kasztelan zdobył swój drugi punkt w tym sezonie, KS CK ma już punktów siedemnaście.

Faworytem meczu byli piłkarze z Troszyna, gdyż Kasztelan do tej pory nie zdołał wygrać ani razu, a na koncie miał tylko jeden punkt. U siebie piłkarze z Sierpca mieli fatalny bilans - 6 porażek z rzędu. Drużyna KS CK jest natomiast w środku stawki i pokazała już nie raz, że potrafi zagrać na wysokim poziomie.



Jednak to Kasztelan zaskoczył drużynę z Troszyna i wyszedł na prowadzenie po bramce Pawła Zaroślaka. Piłkarze z powiatu ostrołęckiego rzucili się do odrabiania strat i udało im się to za sprawą Kamila Majkowskiego. Jednak od stanu 1:1 żaden z zespołów nie potrafił już przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Troszyn zdobył jeden punkt, choć apetyty były zdecydowanie większe...



5 zwycięstw, 2 remisy, 4 porażki - to aktualny bilans zespołu z Troszyna. Drużyna KS CK legitymuje się też blansem bramkowym 23:15 i zajmuje siódme miejsce w tabeli. Koniec kolejki w niedzielę, lecz już teraz wiadomo, że pozycja Troszyna nie ulegnie zmianie.

