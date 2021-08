Jaki rodzaj odżywki białkowej? Odżywki i suplementy diety bez tajemnic.

Odżywki i suplementy diety wciąż zyskują na popularności. Kreatyna, aminokwasy, odżywki białkowe to produkty po które sięga większość sportowców. Jaki rodzaj białka wybrać?

Czym są suplementy diety?

Suplementy diety są składnikami występującymi naturalnie w żywności. Ich zadaniem jest wspomożenie nas w zbilansowaniu odpowiedniej, racjonalnej i pełnowartościowej diety, obfitującej w niezbędne dla życia i zdrowia składniki. Suplementy nie są lekami i nie charakteryzuje ich działanie lecznicze, służą natomiast jako wsparcie dla organizmu. Jeśli dane składniki możesz pozyskać w odpowiedniej ilości z diety - sprawa jest prosta, nie potrzebujesz wsparcia suplementacyjnego. Jeśli jednak intensywnie trenujesz, potrzeby Twojego organizmu są większe lub sposób żywienia uniemożliwia dostarczenie prawidłowych ilości poszczególnych związków - suplementacja jest właśnie po to by ułatwić Ci życie.

Czym jest odżywka białkowa?

Odżywka białkowa, popularnie określana jako "białko" to nic innego jak sproszkowane proteiny. Nie same oczywiście, 100% białka ze świecą szukać, jednak w założeniu stanowią one główny składnik produktu oraz podstawowy składnik który dostarczamy wraz z nim. Chcąc znacznie uprościć - możemy pokusić się o stwierdzenie, że białko w proszku to odpowiednik mięsa/nabiału/jajek/strączków w proszku.

Po co suplementować białko?

Najczęstszym powodem sięgania po suplementy proteinowe jest przeświadczenie, że bez nich nie uda nam się rozbudować najwyższe jakości masy mięśniowej. To błąd, po proteiny w proszku moglibyśmy w sumie nie sięgać, a mimo to rozbudowywać tkankę mięśniową. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę wygodę i "komplikacje dnia codziennego" jak zabieganie, konieczność przemieszczania się często i na znaczne odległości, konieczność przechowywania gotowych posiłków w warunkach chłodniczych (zazwyczaj), brak czasu na spożycie posiłku potreningowego przed spotkaniem z kolejnym klientem - suplementy przychodzą z odsieczą! O ileż łatwiej wypić koktajl zamiast taszczyć ze sobą pojemnik z mięsem, nieprawdaż? Pamiętaj jednak, że to pewna alternatywa, nie powinna stanowić jednak stałego punktu Twojego menu - co pełnowartościowy posiłek to pełnowartościowy posiłek!

Jakie odżywki białkowe znajdę na rynku?

Najpopularniejszy i największy segment rynku stanowią odżywki oparte o białka mleka - białka serwatkowe i kazeinowe. Dobre jakościowo, niedrogie, pełnowartościowe (zawierające pełen komplet aminokwasów w odpowiednich ilościach). Dobry wybór.

Nieco mniej popularne suplementy diety dla sportowców oparte o proteiny to białka jajeczne - świetna biodostępność, nieco wyższa cena, u niektórych powodują przejściowe występowanie cuchnących gazów - uważaj!

Odżywki wołowe i drobiowe to również produkty nieco niszowe, a przy tym zdecydowanie droższe. Jeśli wykorzystywany do produkcji surowiec jest dobrej jakości (a w efekcie uzyskujemy izolaty białek mięsnych, a nie kolagenowych) - dobry wybór

Coraz większą część rynku zagarniają białka roślinne, odpowiednie dla wegetarian i wegan - sojowe (pełnowartościowe) oraz inne - białka grochu, ryżu, pszenicy - zazwyczaj istotnie tańsze, jednak nieco gorsze w smaku. Najlepszym jakościowo wyborem będzie soja, choć i inne nie są bez wartości.

Który preparat wybrać?

Jeśli nie stronisz od produktów odzwierzęcych - sięgnij po odżywki oparte o białka mleczne, to świetny kompromis pomiędzy ceną i jakością, gwarantujący jednocześnie dobry smak i rozpuszczalność. Jeśli stosujesz jednak dietę roślinną - izolat białka sojowego będzie dobrym rozwiązaniem, uważaj jednak by nie spożywać go na tony (paręset gramów dziennie to za dużo) bo notuje się pojedyncze przypadki zaburzeń hormonalnych u mężczyzn (jednak jedynie przy tak horrendalnie wysokim spożyciu).

