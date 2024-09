Jest potencjał! Młodzi lekkoatleci OKLA Elektro-Energetyka w komplecie z rekordami życiowymi

Lekkoatletyka 0 Komentarzy

Reprezentanci Ostrołęckiego Klubu Lekkiej Atletyki pokazali się z dobrej strony podczas odbywających się w dniach 21-22 września w Białymstoku Mistrzostw Polski U16 Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego. Młodzi sportowcy z ostrołęckiego klubu zaprezentowali dobrą formę i walczyli o najwyższe lokaty z najlepszymi rówieśnikami z całej Polski. Ich wysiłek został nagrodzony znakomitymi wynikami i nowymi rekordami życiowymi, które pobiła cała startująca piątka.

fot. OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka

Szczególnie wyróżniła się Kinga Wilczewska, która w rzucie oszczepem 500g zajęła czwarte miejsce, uzyskując znakomity wynik 35,48m. To nie tylko najlepszy wynik życiowy Kingi, ale również dowód jej ciężkiej pracy i ogromnego talentu. Również Rafał Frąszczak zaprezentował się znakomicie, zajmując piąte miejsce w biegu na 100 metrów. Jego czas 11,25s w finale A (a nawet lepszy 11,19s w eliminacjach) to nowy rekord życiowy i dowód na to, że ma wielki sprinterski potencjał.

Pozostałe zawodniczki OKLA Ostrołęka również zaprezentowały się z bardzo dobrej strony, poprawiając swoje najlepsze wyniki życiowe:

Marta Tłoczkowska zajęła 18. miejsce w biegu na 1000 metrów.

zajęła 18. miejsce w biegu na 1000 metrów. Nadia Lubowiedzka zajęła 19. miejsce w biegu na 2000 metrów.

zajęła 19. miejsce w biegu na 2000 metrów. Emilia Ludwicka zajęła 24. miejsce w biegu na 2000 metrów.

Sukcesy młodych lekkoatletów OKLA Ostrołęka są efektem ciężkiej pracy zawodników i ich trenerów (Katarzyna i Konrad Szusterowie; Bartosz Witkowski; Grzegorz Łuniewski; Michał Zawojek). To pokazuje, że w naszym mieście mamy utalentowanych młodych sportowców, którzy mają szansę na osiągnięcie jeszcze większych sukcesów w przyszłości.

Źródło: OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka

