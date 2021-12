Kapitalne widowisko! Volley Ostrołęka wygrał z LEN Żyrardów!

Znakomite, pięciosetowe widowisko obejrzeli kibice, którzy przyszli do hali im. Arkadiusza Gołasia, by dopingować ostrołęcki Volley w meczu na szczycie III ligi z LEN Żyrardów. SPS Volley Ostrołęka nie zawiódł kibiców i pokonał rywala!

Volley w pierwszym secie rozpoczął od prowadzenia 4:2, które utrzymywał przez sporą część tej partii (6:4, 11:9, 14:12, 17:15). Wówczas w polu zagrywki bardzo dobrze spisał się Kamil Krajewski, dzięki czemu udało się odskoczyć rywalom na trzy punkty. W końcówce pierwszej odsłony emocje sięgnęły zenitu: sędziowska kontrowersja, przy okazji której punkt przypadł Volleyowi, wzbudziła mocne niezadowolenie gości. Na tyle mocne, że od stanu 23:23 dwa punkty zdobyli gracze LEN i to oni prowadzili w tym meczu 1:0.

Drugą partię Volley również zaczął lepiej, ale od prowadzenia 10:6 zrobiło się 12:12. Później wynik oscylował już wokół remisu. Bohaterem tego seta był Kamil Krajewski. Przy stanie 24:24 zaatakował on celnie z sytuacyjnej piłki, a później zaserwował tak mocno, że rywale nie mieli szans na skuteczne przyjęcie. 26:24 i remis w całym meczu.

O trzecim secie siatkarze Volleya chcieliby zapewne jak najszybciej zapomnieć. Rywale byli wyraźnie lepsi i wygrali do 14.

Lepiej gra siatkarzy Arkadiusza Piasty wyglądała w secie czwartym. W pewnym momencie prowadzili już nawet 16:12. Goście doprowadzili jednak do stanu 22:22, a później pojawił się błąd przy rozegraniu, dzięki czemu LEN wyszedł na prowadzenie. Później dobrze w ataku spisał się Krajewski, po czym powędrował na zagrywkę i... trafił! Przy piłce setowej ponownie mocno zaserwował, a Ukrainiec Kadiuk pomylił się ze środka i to Volley wygrał 25:23, doprowadzając do tie-breaka.

W piątym secie już na samym początku znakomitymi zagrywkami popisywali się Piotr Rejmer i Paweł Zdrojewski i było 4:2. Zawodnicy Volleya kontynuowali bardzo dobrą grę i prowadzili już 10:5, ku uciesze fanów. Gra gości kompletnie się posypała i przy 14:6 Volley miał piłkę meczową. Skończyło się 15:7 i wynikiem 3:2.

Warto dodać, jak mocnego rywala pokonał Volley - w ekipie LEN występują zawodnicy z przeszłością w pierwszej lidze, a nawet Plus Lidze: Adam Szałański, Łukasz Zugaj, a do tego obcokrajowcy na czele z Marianem Kadiukiem, kiedyś graczem ukraińskiej ekstraklasy. To zwycięstwo smakuje tym lepiej, im wyższa jest klasa rywala!

