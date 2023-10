Kibice KS CK Troszyn znów świętują! Ich drużyna wygrała w stolicy [WIDEO]

Piłka nożna 0 Komentarzy

Kibice KS CK Troszyn, którzy pojechali na wyjazdowe starcie do Warszawy, wspierając swoją drużynę w meczu z Ursusem, wracają do domu w dobrych nastrojach. Troszyn wygrał z Ursusem Warszawa 1:0.

Kibice KS CK Troszyn / screen z transmisji uSPORTS

Fani Troszyna w tym roku mają sporo powodów do radości, bowiem KS CK jest jedną z najlepszych drużyn ligi. W meczu w stolicy podopieczni Michała Złotkowskiego odnieśli swoje jedenaste zwycięstwo.

Do przerwy było 0:0, ale inicjatywa należała do ekipy z powiatu ostrołęckiego. Co się odwlecze to nie uciecze - goście strzelili bramkę w 77. minucie, szczęśliwym strzelcem był Kacper Matusiak. Minimalną wygraną troszynianie dowieźli do końca i znów mogli się cieszyć z wygranej.

Ursus Warszawa - KS CK Troszyn 0:1 (0:0)

0:1 Matusiak

