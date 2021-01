Kije golfowe dla amatora

Rozpoczynając swoją przygodę z golfem, należy pamiętać o jednej z podstawowych spraw, którą jest oczywiście wybranie odpowiedniego sprzętu. Przede wszystkim chodzi tu o kije golfowe. Zakup jednego uniwersalnego kija nie rozwiąże problemu, ponieważ nie istnieją uniwersalne kije golfowe. Każdy kij golfowy służy do innych uderzeń. W pełnym zestawie golfisty wybierającego się na pole golfowe powinny znaleźć się kije golfowe w liczbie 14 sztuk, gdzie każdy służy do innych uderzeń. Początkujący gracz nie musi od razu kompletować całego sprzętu, będzie na to czas w miarę oswajania się z tą dyscypliną sportową. Amatorski zestaw na start powinien zawierać podstawowe kije golfowe.

Podstawowe kije golfowe, czyli zestaw na start

Początkujący golfista powinien zaopatrzyć się w klasyczne kije golfowe. Nie może wśród nich zabraknąć żadnego rodzaju kijów niezbędnych na polu golfowym. Zestaw powinny znajdować się: driver, wood, hybryda, iron oraz putter. Każdy z nich służy do wykonywania innych uderzeń i jest wykorzystywany na innych etapach gry.

Driver to kij do golfa, który rozpoczyna grę – wybija piłkę golfową z obszaru tee na jak najdalszą odległość. Jest to najdłuższy kij golfowy. Od uderzeń tym kijem zależy, jakie warunki wyrobimy sobie na dalsze etapy gry. Z kolei puttery to kije golfowe kończące rozgrywkę. Uderzenia putterem nie mają na celu wybicia piłki w powietrze, a jedynie jej toczenia po greenie w kierunku dołka golfowego. Wspomniany wcześniej driver jest pierwszy woodem. Woody to kije golfowe, które charakteryzuje największy spośród zestawu kijów golfowych rozmiar główki. Kije golfowe tego typu służą do długich uderzeń i pokonywania piłką jak największych odległości na polu golfowym. Kij golfowy typu wedge służy natomiast do wybijania piłki w górę, ale na niewielkie odległości (lob wedge), a także do wybijania piłki z trawy (pitching wedge) oraz z piasku (sand wedge). W torbie golfowej bezwzględnie nie może zabraknąć także ironów. Są to kije golfowe o różnych długościach oraz różnych nachyleniach główki. Dłuższy kij golfowy ma mniejszy kąt nachylenia główki, dzięki czemu piłka golfowa leci dalej. Irony różnią się pomiędzy sobą odległością uzyskiwaną przez uderzoną nimi piłkę – co najmniej 10 metrów różnicy osiągów pomiędzy poszczególnymi ironami.

Początkujący golfista musi zaopatrzyć się we wszystkie wymienione kije do golfa , by móc sensownie rozpocząć swoją przygodę z tą dyscypliną sportową. Znamy już rodzaje kijów, ale co dalej? Warto zwrócić uwagę na jakość, precyzję oraz materiał, z jakiego wykonano kij golfowy, w który się zaopatrujemy. Ma to istotny wpływ na komfort gry, o który warto zadbać już na starcie.

Jak wybrać kij do golfa dla początkujących graczy?

Kije golfowe mają kilka parametrów, na które warto zwrócić uwagę. W ich odpowiednim określeniu pomocna może okazać się konsultacja z bardziej doświadczonym golfistą lub specjalistą już przy zakupie kijów. O wskazówki można poprosić także instruktora gry w golfa lub clubfittera. Jedynie doświadczone w tym sporcie osoby będą wiedziały, jak dobrać odpowiedni do budowy ciała grip.

Na najwłaściwszy dobór kija mają wpływ takie czynniki, jak chociażby odległość głównego zgięcia nadgarstka od podłoża, która przekłada się na długość potrzebnego nam kija. Przede wszystkim na dobór odpowiedniego kija golfowego ma więc wpływ nasz wzrost oraz długość rąk. Rozmiar dłoni i sposób, w jaki trzymamy kij do golfa, mają natomiast znaczenie w doborze rozmiaru gripu. Kij golfowy musi dobrze leżeć w ręce, tak aby gracz nie musiał go zbytnio ściskać, bo przełożyłoby się na jakość uderzenia. Ważne jest, by wybrać grip, z którym czujemy się swobodnie. Z kolei wagę shaftu dobiera się pod kątem techniki swingu gracza, a także jego warunków fizycznych – przede wszystkim tego, jaką siłą dysponuje. Inny kij golfowy wybierzemy dla dziecka czy osoby starszej, inny dla osoby w sile wieku, często nawet inny dla kobiety, a inny dla mężczyzny.

Bez względu na stopień zaawansowania golfisty odpowiedni dobór kijów golfowych, czyli. tzw. fitting, ma ogromny wpływ na grę. Warto pamiętać też o tym, że kije golfowe można w znacznym stopniu personalizować. Przekłada się to na zadowolenie z gry oraz robione postępy.

