Kit czy hit z bonusem powitalnym w LV BET?

Bonusy powitalne stały się już normą w ofercie bukmacherów online. Mają za zadanie zachęcić kolejnych graczy do rejestracji i obstawiania zakładów sportowych. Duża konkurencja sprawia, że firmy niemal prześcigają się w proponowaniu atrakcyjnych bonusów na start. Z najwyższych bonusów w Polsce słynie LV BET. Operator deklaruje, że do pierwszej wpłaty można tutaj zdobyć środki nawet do 1500 zł. Czy jednak tak jest w rzeczywistości? Dowiedz się, czy bonus powitalny w LV Bet to hit, czy raczej kit!

LV BET – opinie

Firma LV BET to nowy gracz na polskim rynku zakładów sportowych, dlatego nie ma jeszcze ustabilizowanej pozycji porównywalnej do branżowych gigantów. Z tego powodu zastanawiasz się, czy LV BET to nie oszustwo? Nie musisz się obawiać. Jest to legalnie działająca firma bukmacherska z polskim kapitałem. Swoją główną siedzibę posiada w Katowicach, a nad jej działalnością pieczę sprawuje Ministerstwo Finansów (licencja PS4.6831.9.2016.EQK, LV BET). Istnieją także zaufane witryny monitorujące legalność wszystkich bukmacherów działających w naszym kraju. Sprawdzone i rzetelne opinie o LV BET znajdziesz na oszustwo.info

100% bonus powitalny, rozbudowana oferta dyscyplin sportowych, wysokie kursy oraz pozytywne opinie o LV BET sprawiają, że bez obaw można założyć swoje konto w serwisie internetowym operatora. Bukmacher wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom osób, które korzystają głównie z Internetu mobilnego. Aplikacja LV BET dostępna jest w wersji na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Pozwala ona wygodnie obstawiać zakłady prosto ze swojego smartfona. Logowanie jest tutaj zabezpieczone czterocyfrowym PIN-em, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo. Za jej pośrednictwem można typować w normalny sposób lub na żywo, wypłacać środki z kuponów, wykonywać wpłaty na konto gracza.

Bonus powitalny w LV BET – dlaczego budzi tak duże zainteresowanie?

Firma LV BET zasłynęła wśród miłośników zakładów sportowych z bardzo atrakcyjnych bonusów, których nie ma u konkurencyjnych bukmacherów. Bonus powitalny przebija propozycje firm z większym doświadczeniem i o bardziej ugruntowanej pozycji w branży zakładów sportowych. Firma proponuje swoim nowym Klientom bonus powitalny wynoszący 100% pierwszej wpłaty. Takie rozwiązanie dostępne jest także u wielu innych bukmacherów online. W LV BET można jednak zyskać kwotę nawet do 1500 zł (konkurencja często proponuje doładowanie do pierwszej wpłaty sięgające do 1000 zł). Z takiej gratki mogą skorzystać wszystkie osoby, które dopiero po raz pierwszy rejestrują swoje konto gracza w serwisie LV BET.

Bonus powitalny w LV BET – czy to rzeczywiści hit?

Bonus na start w LV BET to doładowanie do depozytu. W praktyce oznacza to, że możesz skorzystać z dodatkowych środków, gdy nie tylko zarejestrujesz się w serwisie, ale i wpłacisz na konto gracza swoje własne pieniądze. Możliwość skorzystania z promocji wymaga również spełnienia innych wymogów stawianych przez operatora. Pamiętaj, że bonus do 1500 zł zostanie dopisany do Twojego konta w postaci darmowego zakładu. Przyznane środki musisz przeznaczyć na obstawienie zdarzeń sportowych dostępnych w ofercie LV BET (nie możesz więc ich wypłacić). Na spełnienie warunków zawartych w regulaminie masz czas 60 dni.

W praktyce oznacza to, że przy rejestracji konta na stronie LV BET rzeczywiście możesz zgarnąć nawet do 1500 zł. Taką kwotę uzyskasz jednak jedynie wtedy, gdy Twój pierwszy depozyt będzie równy lub większy niż ta suma. Gdy wpłata będzie niższa, otrzymasz odpowiednio niższy bonus powitalny (100% Twojej wpłaty). Przyznane środki musisz wykorzystać na obstawianie zakładów w LV BET. Ważne jest, aby pamiętać o okresie ważności bonusu, ponieważ po przekroczeniu 60 dni stracisz swoją premię.

Dodatkowo operator ma jeszcze jedną propozycję dla nowych Klientów. Przy aktywacji konta otrzymasz 20 zł bonusu bez depozytu. Środki te trafią na Twoje indywidualne konto gracza jeszcze przed dokonaniem pierwszej wpłaty.

Gratką dla powracających Klientów jest bonus przy drugiej wpłacie. Tutaj można zyskać środki do 500 zł, które również będą przyznane w formie darmowego zakładu (do wykorzystania na kuponie LV BET).

