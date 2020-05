Korona Ostrołęka ogłasza: "Niebawem wznawiamy treningi". Rusza nabór uzupełniający (wideo)

Klub OTS Korona Ostrołęka ogłosił: "Już niebawem wznawiamy treningi w naszym klubie". Prowadzony jest też nabór uzupełniający, a klub zachęca do treningów m.in. filmem promocyjnym. Zobacz wideo.

Już niebawem wznawiamy treningi w naszym klubie. W związku z tym, zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do naszych drużyn. Jeśli chcecie spełniać swoje marzenia na zielonej murawie to najlepszy czas, aby dołączyć do naszych zespołów. Ogłaszamy wiosenny nabór uzupełniający. Zadzwoń do trenera, umów się na trening i spełniaj swoje marzenia zielonej murawie. Nasz klub jest w pełni przygotowany do wznowienia treningów w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Na treningu z pewnością wszyscy zawodnicy będą bezpieczni