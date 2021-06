Marek Pietruczuk wrócił na ring! (wideo)

Sporty walki 0 Komentarzy

Po 3,5-letniej przerwie na ring wrócił utytułowany ostrołęcki pięściarz Marek Pietruczuk. W ubiegłą sobotę reprezentował Victorię Ostrołęka na Warszawskim Torwarze, gdzie odbyła się już 59. edycja Grandy na pieści.





Po 3,5-letniej przerwie na ring wrócił utytułowany ostrołęcki pięściarz Marek Pietruczuk. W ubiegłą sobotę reprezentował Victorię Ostrołęka na Warszawskim Torwarze, gdzie odbyła się już 59. edycja Grandy na pieści.

Pietruczuk to między innymi mistrz Polski seniorów w boksie z 2016 roku. Ostatni raz mieliśmy go okazję oglądać w ringu w listopadzie 2017 roku w meczach bokserskich między reprezentacją Polski a Kanady. - Przez kilka ostatnich lat Marek skupił się na pracy i nie miał warunków do treningu, wrócił dwa miesiące temu do tego co kocha najbardziej, czyli rywalizacji na ringu - informuje klub Victoria Ostrołęka. Pietruczuk trenuje tam pod okiem trenerów Pawła Czartoryskiego i Daniela Zaręby.

Marek Pietruczuk z trenerem Pawłem Czartoryskim

Start na Grandzie traktowaliśmy bardziej jako sprawdzenie formy i powolny powrót do rywalizacji. Dostaliśmy propozycję walki z aktualnym mistrzem Polski Dominkiem Kidą z kategorii wagowej do 69 kg i podjęliśmy wyzwanie. Niestety, pod koniec drugiej rundy zawodnicy zderzyli się głowami i na Marka głowie pojawiło się rozcięcie, przez które lekarz nie pozwolił na kontynuację walki. Do momentu przerwania walki Marek prowadził na punkty i prezentował się bardzo dobrze. Jesteśmy pewni, że gdyby nie pechowe zderzenie głowami, to ręka naszego zawodnika powędrowała by w górę. Po tej walce jesteśmy przekonani, że Marka stać na rywalizację na najwyższym poziomie. Co do dalszych planów, już wiemy, że Marek wystąpi we wrześniu na gali „ Bieszczadzkiej Zadymie Bokserskiej" w Sanoku

- podsumowuje trener Daniel Zaręba.

Tak wyglądała pierwsza runda walki Marka Pietruczuka:

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|