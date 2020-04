Mike Panasiuk zagra w NFL! W tym "american dream" jest też ostrołęcki wątek

Inne 0 Komentarzy

Pochodzący z Polski Mike Panasiuk rozpoczyna właśnie karierę w NFL - największej zawodowej lidze futbolu amerykańskiego na świecie. Został wybrany w drafcie do drużyny Las Vegas Raiders. Co ciekawe, rodzice Mike'a pochodzą z Ostrołęki.

Pochodzący z Polski Mike Panasiuk rozpoczyna właśnie karierę w NFL - największej zawodowej lidze futbolu amerykańskiego na świecie. Został wybrany w drafcie do drużyny Las Vegas Raiders. Co ciekawe, rodzice Mike'a pochodzą z Ostrołęki.



O tym, że Mike Panasiuk zagra w Las Vegas Raiders nie jest jeszcze głośno w polskich mediach, ale amerykańskie serwisy poświęcone futbolowi amerykańskiemu ten wybór Raidersów rozgrzał do czerwoności. Posypały się gratulacje dla Mike'a i - jak to bywa w takich przypadkach - przypomniano "american dream", jaki ziścił się temu zawodnikowi.



Okazało się też, że rodzice naszego jedynaka z NFL pochodzą z Ostrołęki. Mike Panasiuk mówi po polsku i często wykorzystywał to na boisku. Gdy grał w drużynie ze swoim bratem Jakubem, często mylili tak przeciwników.



To fajna tajemnicza sztuczka, którą mamy w rękawach. Myślę, że daje nam to przewagę na boisku



Rodzice naszego jedynaka w NFL pochodzą z Ostrołęki, wracają czasami w rodzinne strony. O tym że Mike mówi po PL już wiecie... i wiedzcie, że coś szykujemy specjalnego ;) A pierwszy z efektów już dzisiaj na https://t.co/n580eTikCl https://t.co/jWH1ZqSx4f — NFLPOLSKA.COM (@NFLpl_FFPolska) April 26, 2020

Moi rodzice przyjechali tutaj, gdy mieli po 18 lat. Spotkali się tu, gdy mieli po 18 lat, to był ślub ich najlepszych przyjaciół

Latem każdego roku odwiedzamy Polskę (...) Myślę, że najpierw nauczyliśmy się polskiego dlatego, że zawsze tak mówiliśmy w domu

Edit: dane zgodnie ze stroną klubową - rodzice Polaka mają na imię Dariusz i Jolanta - w dwóch źródłach pojawiły się rozbieżności, więc teraz jest zgodnie ze stroną oficjalną Spartans. #NFLpl — NFLPOLSKA.COM (@NFLpl_FFPolska) April 26, 2020

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|

- mówił Mike w jednym z wywiadów.- wspomina Mike Panasiuk.- dodają bracia Panasiukowie.