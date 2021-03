"Minimum drugie miejsce". Świetny mecz trenera i wygrana Trójki (tabela)

Minimum drugie miejsce zajmie ostrołęcka Trójka w "grupie spadkowej" II ligi piłkarzy ręcznych. Ostrołęczanie wygrali na wyjeździe z UKS Olimpia Biała Podlaska 32:29.

Szczypiorniści Trójki rozpoczęli mecz od prowadzenia 3:0, lecz ich przewaga stopniała, a w 22. minucie to gospodarze wyszli na trzybramkowe prowadzenie 12:9. Do przerwy ostrołęczanom udało się zmniejszyć straty, ale to Olimpia prowadziła 15:14. Drugą połowę lepiej zaczęli podopieczni Rafała Niećki, którzy rzucili trzy bramki z rzędu, a zdobytej przewagi nie oddali już do końca, wygrywając ostatecznie 32:29. Aż piętnaście goli dla Trójki zdobył grający trener.

UKS Olimpia Biała Podlaska - Trójka Ostrołęka 29:32 (15:14)

Trójka: Szurnicki, Szuba, Zieliński 1, Ludwiczak 4, Dmowski 2, Niećko 15, Frąckiewicz, Potępa 4, Piskowski 3, Gąska 3, Pachucki, Murawski.

Tabela II ligi, gr. 3P:

Msc. Nazwa drużyny M Zw P Rw Rp Zd St 1 AZS UMCS Lublin 12 10 2 1 1 372 299 2 UMKS Trójka Ostrołęka 13 10 3 1 0 360 341 3 BESTIOS Białystok 14 9 5 0 1 389 398 4 SMS II ZPRP Płock 12 6 6 1 1 323 322 5 AZS-AWF Warszawa 13 6 7 1 1 395 382 6 UKS Olimpia Biała Podlaska 14 5 9 1 0 401 411 7 MSMS EiS Anilana II Łódź 14 4 10 0 2 390 391 8 KPR Zielonka 96 14 3 11 1 0 329 415

