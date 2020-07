Mistrzostwa Mazowsza juniorów. Brąz Dawida Osowieckiego

We wtorek 14 lipca na siedleckich pomostach przeprowadzono Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Juniorek i Juniorów do 17 lat w podnoszeniu ciężarów. W zawodach startowali siłacze urodzeni w latach 2003 – 2007, w tym także jeden przedstawiciel Ostrołęki.

Barwy Ostrołęki reprezentował sztangista UKS ATLETA Dawid Osowiecki występując w kategorii wagowej do 102 kilogramów. Junior młodszy powtórzył wynik w dwuboju 108 kg sprzed pandemii i wywalczył brązowy medal mistrzostw. W rwaniu zaliczył 3 podejścia i wynikiem 51 kg ustanowił rekord życiowy w tym boju. Podrzut rozpoczął od nieudanej próby na 51 kg przez przedwczesne opuszczenie sztangi. W drugim podejściu poprawnie już zaliczył pierwszy ciężar, a w trzeciej bezbłędnie wyniósł sztangę nad głowę o wadze 57 kilogramów.



Po czteromiesięcznej przerwie Dawid wraca do formy. Za dwa tygodnie kolejne zawody dla juniorów młodszych.

