MOSiR wraca do Ostrołęki? Zmienić może się nie tylko nazwa, ale również zadania

Wiele wskazuje na to, że od 1 stycznia 2023 roku do Ostrołęki powróci Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który będzie zarządzał także parkiem wodnym. Planowana jest likwidacja zakładu budżetowego "Park Wodny" i wcielenie go do struktury obecnego MZOS-TiIT, przy czym nazwa tej jednostki ma być zmieniona na dawną: czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Przez lata w Ostrołęce był MOSiR. Być może będzie ponownie

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce. Powstał z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego p.n. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w miejską jednostkę budżetową, które dokonało się w dniu 1 stycznia 2012 r. na mocy uchwały nr 189/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. Podstawowym celem i przedmiotem działania Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Ostrołęki w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz dbanie o należyty stan powierzonych terenów i urządzeń.

Od samego początku powstania MZOS-TiIT problematyczna była... jego nazwa. Jest długa, skomplikowana i wielokrotnie była mylona. Nazwa to jednak jedno, a drugie to zadania. Już w kampanii wyborczej przed ostatnimi wyborami samorządowymi niektóre komitety podnosiły, że należy wrócić do nazwy MOSiR (mniej skomplikowanej) i dołączyć do jej struktury park wodny. Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie.

Na najbliższą sesję rady miasta skierowany zostanie projekt w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej i zmiany uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w miejską jednostkę budżetową.

Założenia są następujące:

MZOS-TiIT ma stać się ponownie Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Zakład budżetowy "Park Wodny" ma zostać zlikwidowany.

Park wodny wejdzie w strukturę MOSiR.

Dlaczego takie są plany? Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, ma to związek z planowaną na dzień 31 grudnia 2022r. likwidacją zakładu budżetowego "Park Wodny".

- Planowana likwidacja „Parku Wodnego” jest podyktowana w pierwszej kolejności brakiem spełniania przez ww. podmiot reguły finansowania, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych a mianowicie tym, iż przekazywane z budżetu miasta Ostrołęki dotacje przedmiotowe przekraczają obecnie 50% kosztów działalności ww. podmiotu, co wyklucza jego funkcjonowanie w formie zakładu budżetowego. Wobec powyższego planuje się jego likwidację i włączenie wykonywanych zadań do istniejącej jednostki budżetowej wraz z zatrudnionymi pracownikami oraz majątkiem. W związku z rozszerzeniem zakresu realizowanych zadań proponuje się również zmianę nazwy ww. jednostki budżetowej z Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce - napisano w projekcie.

Ostateczną decyzję 27 października 2022 r. podejmą radni.

