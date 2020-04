Nabór do klas sportowych w SP 6: Piłka nożna chłopców i siatkówka dziewcząt

Szkoła Podstawowa Nr 6 imienia Orła Białego w Ostrołęce informuje, że rozpoczął się nabór do 4 klasy sportowej o profilu piłka nożna (chłopcy) oraz piłka siatkowa (dziewczęta) na rok szkolny 2020/21.

Nabór dotyczy tylko dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 6.



Zainteresowani rodzice proszeni są o wysyłanie wypełnionego podania na adres email: wf@sp6.ostroleka.pl. Ze względu na pandemię koronawirusa testy sprawnościowe do klasy sportowej odbędą się w najbliższym możliwym terminie. Data testów sprawnościowych dla uczniów z SP 6 zostanie podana z tygodniowym wyprzedzeniem.



POBIERZ PODANIE DO KLASY SPORTOWEJ (33,32 KB)



Klasy sportowe w SP 6 to zajęcia z wykwalifikowaną kadrą trenerską w przyjaznej atmosferze. Uczniom SP 6 zapewniane są:



- treningi indywidualne,

- opieka lekarza sportowego,

- zajęcia na pływalni w ramach lekcji w-f.

- absolwenci klas sportowych SP 6 są powoływani do kadr narodowych i mazowieckich,

- wielu sportowców z SP 6 kontynuuje swoje kariery sportowe w klubach w całej Polsce,



Patronami klas sportowych w SP Nr 6 są Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej „Nike” oraz Akademia Piłki Nożnej w Ostrołęce. Szkoła uczestniczy w programie Szkolnych Ośrodków Siatkarskich dla najzdolniejszych siatkarskich talentów.



Więcej informacji na temat klasy sportowej można uzyskać pod nr telefonów: 669-670-669 lub 29-764-59-11.

