Narew II Ostrołęka przed nowym sezonem w A Klasie

Drużyna rezerw Narwi Ostrołęka, pod wodzą trenera Marcina Romana, już 15 lipca rozpocznie przygotowania do nowego sezonu w A Klasie Ciechanów-Ostrołęka. Już 20 lipca rozegra pierwszy mecz sparingowy z Kurpikiem Kadzidło.

Narew II Ostrołęka to młoda i ambitna drużyna, która w minionym sezonie zajęła 3. miejsce w A Klasie. Mecze sparingowe to doskonała okazja do sprawdzenia formy zespołu przed ligą. Trener Roman będzie mógł ocenić postępy swoich zawodników i wypracować optymalny styl gry na nowy sezon.

Plan przygotowań i sparingów Narwi II Ostrołęka:

15.07.2024 – wznowienie treningów

– wznowienie treningów 20.07.2024 – Narew II Ostrołęka – Kuripik Kadzidło (Klasa Okręgowa)

– Kuripik Kadzidło (Klasa Okręgowa) 27.07.2024 – Narew II Ostrołęka – Wymakracz Długosiodło (Klasa Okręgowa)

– Wymakracz Długosiodło (Klasa Okręgowa) 03.08.2024 – Narew II Ostrołęka – Rzekunianka Rzekuń (Klasa Okręgowa)

– Rzekunianka Rzekuń (Klasa Okręgowa) 10.08.2024 – I runda okręgowego Pucharu Polski

