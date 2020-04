Narew Ostrołęka. Wspomnienia zamiast meczu

Kibice Narwi Ostrołęka chętnie obejrzeliby pewnie spotkanie z udziałem swojej drużyny, ale w związku z epidemią jest to niemożliwe. Dlatego klubowe social media zabierają fanów w podróż w czasie. I wspominają ciekawe postacie z klubowych kart historii. Pamiętacie tych graczy?





Jean Black Ngody to pierwszy obcokrajowiec w barwach Narwi Ostrołęka. Jego przyjście do niebiesko-czerwonych było sporym wydarzeniem, a on sam zaprezentował się z niezłej strony - w 29 meczach w Narwi strzelił 5 goli.

Narew to jedna wielka rodzina, ale wśród niej można wyróżnić wielopokoleniowe familie piłkarzy, takie jak rodzina Marczaków. Obecnie w Narwi występuje Mariusz, ale starsi kibice mogą pamiętać jeszcze Leszka, Waldemara czy Ireneusza.

A pamiętacie Arkadiusza Pyskło? To napastnik, który rywalom Narwi wielokrotnie sprawiał problemy. 260 ligowych meczów dla Narwi, 97 bramek. Te liczby mówią same za siebie.

