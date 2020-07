Narew TV. Andrzej Sieradzki: "Niedosyt potraktujemy jako inwestycję" (wideo)

Nowy trener Narwi Ostrołęka po sparingu z Wissą Szczuczyn rozmawiał z Narew TV, gdzie podzielił się swoimi spostrzeżeniami z początków pracy z niebiesko-czerwonymi. Zobaczcie wideo.

Jesteśmy na etapie oglądania zawodników, patrzenia na to, jak się zachowują w sytuacjach meczowych. Bardzo cenny sparing, dobry rywal. Fajne jest to, że pokazał nam nasze błędy, które popełniamy. Dobry materiał do analizy

- powiedział Andrzej Sieradzki

Kilku dobrych piłkarzy posiadamy w swojej kadrze, mamy ambitną młodzież. Niedosyt, który jest przez brak awansu do wyższej ligi, ale ja to traktuję jak inwestycję w przyszłość. Ten niedosyt potraktujmy jako inwestycję. Mam nadzieję, że doprowadzimy do sytuacji, że będziemy seryjnie punktować. To teraz się liczy.