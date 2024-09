Narew wywalczyła remis z wzmocnionymi rezerwami Polonii [WYNIKI, TABELA]

W spotkaniu V ligi, rozegranym na wyjeździe, piłkarze Narwi Ostrołęka zremisowali z rezerwami stołecznej Polonii 1:1.

Gospodarze, mimo gry w niższej lidze, wystawili na boisko kilku doświadczonych zawodników z pierwszej drużyny. To jednak nie przeszkodziło ostrołęczanom w zatrzymaniu przeciwnika.

Pierwszą bramkę w meczu zdobyli warszawianie. W 35. minucie Antoni Grzelczak pokonał bramkarza Narwi, po znakomitej akcji rozegranej od golkipera Czarnych Koszul, przez linię pomocy, aż do strzału. Ostrołęczanie nie poddali się jednak i już w 50. minucie doprowadzili do wyrównania. Tuż po przerwie Narew siadła na rywali i przyniosło to efekt. Po ładnym dośrodkowaniu Yorlina Mediny, głową do siatki trafił kapitan zespołu, Przemysław Olesiński.

Narew miała szansę na przechylenie szali zwycięstwa na swoją korzyść, ale dobry strzał Borowieckiego jeszcze lepiej sparował bramkarz Polonii. I tak, skończyło się podziałem punktów.

Polonia II Warszawa - Narew Ostrołęka 1:1 (1:0)

Narew Ostrołęka: Stepnowski – Ziemak (65. Olszewski), Bajor, Gąska, Gumowski – Kraska (90. Yeison Cambindo), Mordasiewicz (66. Ciężar), Łychowydko – Yorlin Medina (83. Bąk), Chomczenko (67. Borowiecki), Olesiński.

