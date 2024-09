Nowa era w SPS Volley? Młody libero gotowy do gry

SPS Volley Ostrołęka poinformował o pozyskaniu utalentowanego młodego libero, Szymona Brzozowskiego. Ten obiecujący siatkarz dołączył do zespołu, który występował będzie w I lidze mazowieckiej seniorów.

Szymon Brzozowski to wychowanek Olimpu Ostrołęka urodzony w 2007 roku. Pokazuje to, że młode pokolenie odważnie wchodzi w świat seniorskiego sportu. 16-latek będzie trzecim libero w ostrołęckim klubie, dołączył na tej pozycji do Jakuba Nurczyńskiego i Michała Skiby.

- Jesteśmy święcie przekonani, że utalentowany zawodnik nie tylko będzie się uczył od Jakuba i Michała, ale również podejmie zaciętą rywalizację o miejsce w składzie z bardziej doświadczonymi kolegami - czytamy w komunikacie Volleya.

