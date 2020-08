Nowe doświadczenie WOPR-OS, czyli ratownictwo morskie

Reprezentacja WOPR-OS Ostrołęka w składzie: Hubert Nakielski, Mateusz Adamowski, Kamil Bojarski, Kacper Mierzejewski w dniach 1-2 sierpnia 2020 r. wystartowała w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Morskim, które odbyły się w Kątach Rybackich.

Podopieczni Dariusza Małkowskiego, mimo że nie specjalizują się w konkurencjach morskich i był to dla większości z nich debiut na zawodach morskich, to w swoich startach osiągali dobre wyniki.

Z dwoma medalami z zawodów wrócił Mateusz Adamowski, który w konkurencji Flagi Plażowe zdobył złoty medal w kategorii junior oraz brązowy medal w kategorii open. W tej samej konkurencji w kategorii junior Kacper Mierzejewski uplasował się na siódmym miejscu, a Kamil Bojarski na trzynastym. W konkurencji bieg-pływanie-bieg Hubert Nakielski w kategorii open zajął szesnaste, Kacper Mierzejewski w kategorii junior ósme miejsce, Mateusz Adamowski siedemnaste miejsce, Kamil Bojarski osiemnaste miejsce.

W konkurencji pływanie nasi zawodnicy plasowali się na następujących miejscach: Hubert Nakielski w kategorii open był czternasty, Kamil Bojarski wśród juniorów był piętnasty a Kacper Mierzejewski szesnasty. W sprincie po plaży w kategorii open Hubert Nakielski zajął dwudzieste szóste miejsce, natomiast w kategorii junior Mateusz Adamowski zajął dziesiąte miejsce, a Kacper Mierzejewski trzynaste miejsce.

W trakcie zawodów oprócz konkurencji indywidualnych były również rozgrywane konkurencje drużynowe składające się z dwuosobowych zespołów. W skład zespołu WOPR-OS 1 weszli Hubert Nakielski i Kacper Mierzejewski a WOPR-OS 2 składał się Kamila Bojarskiego i Mateusza Adamowskiego. Również w tych konkurencjach zawodnicy z Ostrołęki wykazali się dużym zaangażowaniem i walką zajmując następujące miejsca : w konkurencji „wyścig z deską” zespół WOPR-OS 1 uplasował się na piątym miejscu, a WOPR-OS 2 na siedemnastym, w konkurencji „akcja z pasem” zespół WOPR-OS 1 zajął trzynastą lokatę, w konkurencji „RESCUE BROTHERS” WOPR-OS 1 zajął dziesiąte miejsce, a WOPR-OS 2 czternaste miejsce.

W klasyfikacji generalnej mężczyzn Hubert Nakielski uplasował się na szesnastej pozycji, a w kategorii junior: Mateusz Adamowski zajął siódme miejsce, Kacper Mierzejewski siedemnaste miejsce, Kamil Bojarski dwudzieste pierwsze. Natomiast w klasyfikacji drużynowej WOPR-OS 1 uplasował się na dziesiątej pozycji a WOPR-OS 2 na dwudziestej.

Biorąc pod uwagę, że moi zawodnicy specjalizują się przede wszystkim w konkurencjach basenowych to start w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Morskim uważam za bardzo udany. Moi zawodnicy podczas swoich startów, mimo wielu braków technicznych, wykazali się dużą wolą walki osiągając bardzo dobre wyki. Start w zawodach morskich był także okazją do zdobycia cennego doświadczenia zarówno dla mnie jako trenera jak i dla moich zawodników. Co powinno zaowocować jeszcze lepszymi wynikami w przyszłości