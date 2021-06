Od IV ligi do... IV ligi. Podsumowanie piłkarskiego weekendu. Wyniki i tabele

Piłka nożna 0 Komentarzy

To był intensywny piłkarski weekend w regionie. Od IV ligi panów do IV ligi pań na meczach działo się wiele - zobaczcie wyniki i aktualne tabele ligowe. Ostatnie serie gier najciekawiej zapowiadają się w okręgówce i B Klasie. Tam walka o awans jest najbardziej zacięta.

To był intensywny piłkarski weekend w regionie. Od IV ligi panów do IV ligi pań na meczach działo się wiele - zobaczcie wyniki i aktualne tabele ligowe. Ostatnie serie gier najciekawiej zapowiadają się w okręgówce i B Klasie. Tam walka o awans jest najbardziej zacięta.

IV liga

O awans do III ligi powalczy Mławianka Mława - na kolejkę przed końcem rozgrywek zespół z Mławy zapewnił sobie pierwsze miejsce, gwarantujące udział w grze o promocję. Z kolei KS CK Troszyn, mimo porażki z Wisłą II Płock, utrzymał ósme miejsce w tabeli.

Wyniki 25. kolejki IV ligi mazowieckiej:

Hutnik Warszawa 2-1 Wkra Żuromin Nadnarwianka Pułtusk 1-1 Żyrardowianka Żyrardów MKS Przasnysz 4-3 Makowianka Maków Mazowiecki Świt Staroźreby 3-0 Huragan Wołomin KS Łomianki 0-3 Mławianka Mława Wisła II Płock 2-0 KS CK Troszyn Kasztelan Sierpc 0-4 Bzura Chodaków

Tabela:

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Mławianka Mława 25 58 19 1 5 90-30 2. Świt Staroźreby 25 54 16 6 3 55-21 3. Huragan Wołomin 25 53 16 5 4 53-29 4. Wisła II Płock 25 51 16 3 6 68-29 5. MKS Przasnysz 25 48 16 0 9 61-29 6. Hutnik Warszawa 25 48 14 6 5 61-31 7. Wkra Żuromin 25 33 10 3 12 40-41 8. KS CK Troszyn 25 29 8 5 12 47-42 9. Makowianka Maków Mazowiecki 25 28 7 7 11 45-56 10. Żyrardowianka Żyrardów 25 26 7 5 13 43-58 11. KS Łomianki 25 26 7 5 13 37-59 12. Nadnarwianka Pułtusk 25 24 6 6 13 41-46 13. Bzura Chodaków 25 17 5 2 18 30-81 14. Kasztelan Sierpc 25 2 0 2 23 12-131

Liga okręgowa

Żbik Nasielsk i Narew Ostrołęka toczą zaciętą walkę o miejsce premiowane awansem do IV ligi. Na razie o punkt lepszy jest Żbik, ale - jak pokazały mecze 28. kolejki - wszystko może się zmienić. Obie drużyny wygrywały z rywalami 1:0 po bramkach w końcówkach meczów. Będą emocje!

Wyniki 28. kolejki ligi okręgowej:

Sona Nowe Miasto 3-3 MKS Ciechanów Konopianka Konopki 0-1 Narew Ostrołęka Błękitni Raciąż 7-1 GKS Pokrzywnica Żbik Nasielsk 1-0 GKS Strzegowo KS Wąsewo 2-0 PAF Płońsk Wkra Bieżuń 2-1 Kryształ Glinojeck Korona Szydłowo 11-0 Tęcza Ojrzeń Ostrovia Ostrów Mazowiecka 0-2 Iskra Krasne

Tabela:

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Żbik Nasielsk 26 66 21 3 2 85-26 2. Narew Ostrołęka 26 65 21 2 3 75-13 3. Sona Nowe Miasto 26 48 14 6 6 64-56 4. MKS Ciechanów 25 47 14 5 6 58-27 5. Konopianka Konopki 26 38 10 8 8 51-46 6. Ostrovia Ostrów Mazowiecka 26 37 11 4 11 37-39 7. Wkra Bieżuń 26 36 10 6 10 56-44 8. Iskra Krasne 26 36 11 3 12 45-54 9. Korona Szydłowo 26 35 10 5 11 67-59 10. Kryształ Glinojeck 26 32 8 8 10 61-44 11. PAF Płońsk 26 32 9 5 12 43-54 12. Błękitni Raciąż 26 31 8 7 11 33-38 13. GKS Strzegowo 26 22 6 4 16 37-67 14. KS Wąsewo 26 22 6 4 16 31-71 15. Tęcza Ojrzeń 25 20 5 5 15 39-76 16. GKS Pokrzywnica 26 15 4 3 19 32-100

A Klasa

Rzekunianka Rzekuń zapewniła sobie w tej kolejce awans do ligi okręgowej, Kurpik Kadzidło umocnił się na drugim miejscu w tabeli po porażce Wkry Radzanów. Krótko mówiąc - efekt końcowy tego sezonu zapowiada się dla naszego regionu rewelacyjnie. Powiat ostrołęcki rządzi i dzieli w A Klasie!

Wyniki 28. kolejki:

GUKS Krasnosielc 2-2 Orzeł Sypniewo Orzyc Chorzele 2-7 Kurpik Kadzidło Opia Opinogóra 0-2 Rzekunianka Rzekuń Orlęta Baboszewo 3-4 Korona Karolinowo Boruta Kuczbork 0-3 Mazowsze Jednorożec GKS Andrzejewo 1-7 Pełta Karniewo Wymakracz Długosiodło 7-2 Bartnik Myszyniec Wkra Radzanów 1-3 Wkra Sochocin

Tabela:

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Rzekunianka Rzekuń 26 65 21 2 3 110-23 2. Kurpik Kadzidło 26 54 17 3 6 94-49 3. Wkra Radzanów 26 49 15 4 7 68-44 4. GUKS Krasnosielc 26 47 14 5 7 68-56 5. Wymakracz Długosiodło 26 42 13 3 10 63-51 6. Bartnik Myszyniec 26 39 12 3 11 65-63 7. Korona Karolinowo 26 37 11 4 11 49-51 8. Orlęta Baboszewo 26 37 11 4 11 59-52 9. Pełta Karniewo 26 32 9 5 12 62-56 10. Wkra Sochocin 26 31 10 1 15 52-61 11. Boruta Kuczbork 26 30 8 6 12 28-60 12. Orzeł Sypniewo 26 29 8 5 13 45-65 13. Orzyc Chorzele 26 28 9 1 16 39-73 14. Mazowsze Jednorożec 26 27 8 3 15 43-68 15. Opia Opinogóra 26 27 8 3 15 39-86 16. GKS Andrzejewo 26 23 7 2 17 63-89

B Klasa

Zmiana lidera w najniższej klasie rozgrywkowej! ULKS Ołdaki po wygranej 5:0 w derbach powiatu z GLKS Lelis wskakują ponownie na pierwsze miejsce, po tym jak FC 2012 Różan uległ Narwi II Ostrołęka. Walka o awans zapowiada się wybornie.

Tak strzela lider:

Wyniki 18. kolejki:

KS Pniewo 4-1 WKS Mystkówiec Stary Świt Baranowo 3-0 (wo) Iskra Zaręby Kościelne GLKS Lelis 0-5 ULKS Ołdaki Narew 1962 II Ostrołęka 2-1 FC 2012 Różan

Tabela:

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. ULKS Ołdaki 14 31 10 1 3 37-17 2. FC 2012 Różan 14 31 10 1 3 33-17 3. Narew II Ostrołęka 15 28 9 1 5 41-23 4. WKS Mystkówiec Stary 15 25 8 1 6 37-33 5. Świt Baranowo 14 21 6 3 5 30-27 6. KS Pniewo 14 20 6 2 6 42-40 7. Orz Goworowo 14 19 6 1 7 31-31 8. Iskra Zaręby Kościelne 14 7 2 1 11 16-49 9. GLKS Lelis 14 4 1 1 12 16-46

IV liga kobiet:

Piłkarki Jantaru Ostrołęka utrzymują wysoką przewagę w rozgrywkach IV ligi i są na dobrej drodze do awansu. Tym razem ostrołęczanki wygrały aż 8:0 z Ostrovią Ostrów Mazowiecka. Był to milowy krok do awansu.

Wyniki 20. kolejki:

GOSiR Piaseczno 3-1 KS II Raszyn Jantar Ostrołęka 8-0 Ostrovia Ostrów Mazowiecka Vulcan Wólka Mlądzka 0-5 Legia Soccer Schools Warszawa Fuks Pułtusk 3-1 KS Wilanów Pogoń Siedlce 2-23 Żbik Nasielsk

Tabela:

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Jantar Ostrołęka 15 39 12 3 0 82-10 2. Legia Soccer Schools Warszawa 15 34 11 1 3 73-21 3. Fuks Pułtusk 15 29 9 2 4 64-15 4. Ostrovia Ostrów Mazowiecka 15 29 9 2 4 57-34 5. KS II Raszyn 15 25 8 1 6 43-39 6. GOSiR Piaseczno 16 21 7 0 9 61-42 7. Żbik Nasielsk 15 20 6 2 7 53-37 8. Vulcan Wólka Mlądzka 15 13 4 1 10 38-39 9. KS Wilanów 16 12 4 0 12 31-47 10. Pogoń Siedlce 15 0 0 0 15 4-222

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|