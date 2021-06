Orlen Lang Team Race: Tomasz Jarkowski (KK 24h) na podium w kat. M2

Tomasz Jarkowski z Klubu Kolarskiego 24h ma za sobą bardzo dobry start w wyścigu ORLEN Lang Team Race. Nazwisko legendarnego Czesława Langa w nazwie wyścigu jest nieprzypadkowe, jest on bowiem dyrektorem generalnym zawodów.

Na kolarzy czekała 82-kilometrowa trasa. W całej stawce najszybszy był Maciej Regulski (ActiveJet), który na mecie był szybszy o 12 sekund od Marcina Mroza (Ełk). Z kolei w całej stawce kobiet pierwsze miejsce przypadło Marzenie Moniuszko (Białobłocki Coaching Team), która pokonała Aleksandrę Kiedę (IronWomanFit). W wyścigu wzięło udział wielu znanych kolarzy, w tym Lechosław Michalak, Henryk Charucki, Bartosz Huzarski czy Piotr Wadecki.

Ostrołęczanin w stawce

W wyścigu wziął udział Tomasz Jarkowski, reprezentant Klubu Kolarskiego 24h. Do mety dojechał on w czasie 1:57.16, jadąc ze średnią prędkością 42,47 km/h. Dało mu to 3. miejsce w kategorii M2 oraz 11. miejsce open.

