"Ostrołęcki taran" w dziesiątce wyróżnionych za 2020 rok

Ostrołęczanin Przemysław Zyśk znalazł się na liście 10 polskich pięściarzy, którzy w 2020 roku zaprezentowali się "na plus". Oby to wyróżnienie było zachętą do dalszych wyzwań.

W 2020 roku "Ostrołęcki Taran" wygrał na punkty walki z Vasylem Kurasovem, Ivansem Levickisem i Tommim Silvennoinenem. Nie umknęło to uwadze branżowych mediów.

Przemek to jeden z tych pięściarzy w grupie Knockout Promotions, którzy "boksują dla boksowania", bardzo często niezauważeni. Chociaż ma już kilkanaście zwycięstw i żadnej porażki, ciężko go sobie wyobrazić w walce wieczoru. Trzeba jednak docenić trzy występy i wszystkie wygrane. Przede wszystkim ostatni występ w Suwałkach, gdzie wygrał po trudnej walce z reklamowanym na groźnego Finem Silvennoinenem. Na plus jest też fakt, że sam Przemek chciałby wyzwań, być może nawet tych wyjazdowych

- podsumował serwis bokser.org.

