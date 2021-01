Pierwszy zimowy transfer. Narew sięgnęła po Drężewskiego

Narew Ostrołęka ogłosiła dziś pierwszy transfer w zimowej przerwie sezonu 2020/21. Zawodnikiem niebiesko-czerwonych został dobrze znany ostrołęckim kibicom Damian Drężewski.

26-letni zawodnik to wychowanek Korony Ostrołęka. Ma za sobą także występy w Juniorze Ursynów Warszawa, Wiśle Płock, Calisii Kalisz, Narwi Ostrołęka (w sezonie 2014/15), a następnie ponownie w Koronie Ostrołęka. Sezon 2020/21 będzie dla niego czasem powrotu do Narwi. Drężewski ostatnio przez dłuższy czas nie grał w piłkę po poważnej kontuzji. Jest już jednak gotowy do powrotu na boisko i zasilił ekipę trenera Andrzeja Sieradzkiego.

W Narwi Ostrołęka Drężewski grał będzie z numerem 17 - poinformowała oficjalna strona klubu.

