Piłkarska sobota: Wygrane Troszyna i Kurpika, porażka Rzekunianki

KS CK Troszyn znów wygrał 4:0 i jest liderem IV ligi. Doskonałe nastroje też w Kadzidle, bo miejscowy Kurpik na inaugurację okręgówki wygrał 3:2 po bramce w 95. minucie. Jedynie w Rzekuniu lepsi byli rywale drużyny z powiatu ostrołęckiego.

Kapitalny początek sezonu w IV lidze mazowieckiej ma za sobą KS CK Troszyn. Po wygranej z Drukarzem Warszawa 4:0, podopieczni Michała Złotkowskiego takim samym wynikiem rozprawili się na wyjeździe z Makowianką Maków Mazowiecki. Wszystkie gole padły w pierwszej połowie meczu.

Tym samym po dwóch kolejkach Troszyn jest liderem IV ligi z bilansem bramkowym 8:0. Imponujący początek!

Ruszyła też okręgówka

W Rzekuniu piłkarze miejscowej Rzekunianki zainaugurowali sezon w lidze okręgowej. Początek idealny nie był - lepsi okazali się bowiem gracze PAF Płońsk. Padł wynik 4:2 dla gości.

Zupełnie inne nastroje panują w Kadzidle, gdzie nastąpiła euforia po wygranej Kurpika 3:2 z Soną Nowe Miasto. Pierwsza bramka padła już w 12. minucie meczu. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, zamieszanie pod bramką i piłka wepchnięta została do siatki. Dwie minuty później Kurpik prowadził już 2:0 - prostopadłe podanie za linię obrony i celny strzał, ku uciesze licznie zgromadzonej publiczności. Po przerwie do głosu doszli goście. W 58. minucie zawodnik Sony popisał się znakomitym strzałem, co dało bramkę kontaktową. Kiedy wydawało się, że więcej goli już nie padnie, sędzia w 90. minucie podyktował rzut karny dla Sony. Mimo protestów, rzut karny został zamieniony na bramkę. I to nie koniec... W piątej minucie doliczonego czasu gry Kurpik wychodzi z szybką kontrą, dobre podane za linię obrony, drybling, strzał - później na stadionie w Kadzidle nastąpiła eksplozja radości. Stało się jasne, że beniaminek na inaugurację ligi zdobędzie trzy punkty.

