Pokonaj Mistrza i Kurpie Summer Cup w Troszynie! Piłkarskie emocje [WIDEO, ZDJĘCIA]

To było wielkie piłkarskie wydarzenie. Na stadionie w Troszynie młodzi piłkarze mieli okazję zmierzyć się z ciekawymi wyzwaniami, także turniejowymi.

Cykl imprez sportowych "Pokonaj Mistrza" zawitał do Troszyna. Nie brakowało piłkarskich atrakcji, o które dbali również zaproszeni goście. Były freestyle'owe emocje - szczególnym zainteresowaniem cieszyły się popisy Brzezika. Do tego długa lista futbolowych wyzwań: zawodnicy mierzyli się z siłomierzem, bramką celnościową czy torem przeszkód. Do tego oczywiście turniejowe wyzwania.

Turniej miał mocną obsadę: przyjechali zawodnicy m.in. z Ostrołęki, Rzekunia, Piastowa, Lelisa, Warszawy, Kadzidła, Wysokiego Mazowieckiego, Wołomina czy Ostrowi Mazowieckiej.

Zawodnicy dawali z siebie wszystko, a później mogli już tylko... ustawiać się w kolejce po odbiór nagród.

