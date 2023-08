Półmaraton Kurpiowski i Kurpiowska Dycha 2023: Trwają zapisy

XXVII Półmaraton Kurpiowski im. Stanisława Dzięgielewskiego oraz V Kurpiowska Dycha zbliżają się wielkimi krokami. 17 września czekają nas ogromne sportowe emocje. Chęć wystartowania w imprezie wyraziło już blisko 100 osób.

Tegoroczna edycja największej imprezy biegowej w regionie, która nosi imię prekursora biegów maratońskich na Kurpiowszczyźnie – Stanisława Dzięgielewskiego będzie miała szczególny charakter, ponieważ przypada na obchody jubileuszu 650-lecia Miasta Ostrołęki.

W 2023 roku naprawdę jest o co walczyć. Pula nagród finansowych w tegorocznym wydarzeniu wynosi rekordowe 15 000 złotych. Zwycięzcy Półmaratonu Kurpiowskiego w kategoriach Open Kobiet oraz Mężczyzn otrzymają po 2000 złotych, zdobywcy drugich miejsc po 1000 złotych, a brązowi medaliści po 750 złotych. Nagrody finansowe są przewidziane także dla trzech najszybszych mieszkanek i mieszkańców Ostrołęki oraz Powiatu Ostrołęckiego. Wysokość nagród finansowych w klasyfikacjach Open V Kurpiowskiej Dychy została również zwiększona. Tryumfatorzy otrzymają po 600 złotych, drugie miejsca po 400 złotych, a trzecie lokaty po 200 złotych. Dodatkowym smaczkiem jest także nagroda specjalna w wysokości 1500 złotych dla osoby, która ustanowi nowy rekord trasy Półmaratonu. Obecny wynosi 01:05:24. Wyśrubował go w 2015 roku pochodzący z Kenii Joel Kosgei Komen. Rekord trasy Kurpiowskiej Dychy należy do zwycięzcy III edycji, która odbyła się w 2019 roku. Siarhei Krauchenia dobiegł wtedy na metę z czasem 0:31:00.

Patronat honorowy nad XXVII Półmaratonem Kurpiowskim sprawuje Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik, a nad V Kurpiowską Dziesiątką Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Wojciech Zarzycki. Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że wrześniowe wydarzenie swoim patronatem objęli także Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł.

W skład pakietu startowego dla uczestników wchodzą: pamiątkowa koszulka, okolicznościowy medal, posiłek regeneracyjny oraz dwugodzinna odnowa biologiczna w Parku Wodnym w Ostrołęce.

