Polówka w Obierwi, czyli siatkówka na trawie. To już 8. edycja [ZAPISY]

To już VIII edycja turnieju piłki siatkowej na trawie w Obierwi. Odbędzie się ona 10 sierpnia o godz. 14:00 na boisku zlokalizowanym w Obierwi. Jak zawsze nie zabraknie również atrakcji dla każdego. Trwają zapisy.

Turniej siatkarski zostanie rozegrany w kategorii OPEN. Drużyny składają się z 3 zawodników i mogą być mieszane, damsko-męskie. W zawodach mogą brać udział kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 16 rok życia. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.08.2024 r., telefonicznie pod nr 607 084 012 lub na adres e-mail: projektradomir@gmail.com. Gwarancją udziału drużyny jest odesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail po zapoznaniu się z regulaminem turnieju. Liczba miejsc ograniczona!

Turniej siatkówki to nawiązanie do formy rozrywki z której kiedyś korzystali mieszkańcy Obierwi. Polówka czyli turniej piłki siatkowej. Impreza sportowo-integracyjna po raz pierwszy odbyła się w Obierwi w sobotę 26 sierpnia 2017 roku.

Turniej siatkówki to nawiązanie do formy rozrywki z której kiedyś mieszkańcy Obierwi często korzystali. Pomimo wielu obowiązków, które były codziennością na wsi ludzie się spotykali: rozmawiali, śmiali się, bawili. Ciężkich prac polowych, czy to sianokosy, czy żniwa nie brakowało, jednak młodzież wieczorami spotykała się na polanie rozciągała siatkę i grała w siatkówkę do zachodu słońca. W trakcie rozpalali ognisko przy którym piekli kiełbaski i dobrze się bawili. W nawiązaniu do tej tradycji Stowarzyszenie „Projekt Radomir" organizuje amatorski turniej piłki siatkowej pn. Polówka. W tegorocznym programie organizator planuje wiele atrakcji. Konkursy dla dużych i małych z nagrodami, animacje, darmowe dmuchańce, stoiska gastronomiczne i zabawa taneczna do późnych godzin nocnych.