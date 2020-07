Ruszają rozgrywki ligowe. Ilu kibiców wejdzie na mecz?

Już w najbliższą sobotę ruszają rozgrywki IV ligi, ligi okręgowej i A Klasy. W związku z trwającą epidemią koronawirusa mają zostać wprowadzone ograniczenia w liczbie widzów. Ilu kibiców wejdzie na mecz?

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej podjął uchwałę, że na obiekty od czwartej lig w dół wejdzie do 150 osób. 109 osób to przedstawiciele gospodarzy, a 40 osób to goście. W tej liczbie już uwzględniono piłkarzy, sztaby szkoleniowe, obsługę meczu, sędziów. Jak długo utrzyma się taka sytuacja, tego nie wie nikt. Zarząd MZPN może zmienić wytyczne, w przypadku jeśli Rząd RP zdejmie kolejne obostrzenia