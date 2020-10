Siedem miejsc medalowych oraz awans do wyższej klasy sportowej dla tancerzy UKS Atria Ostrołęka [ZDJĘCIA]

Po siedmiomiesięcznej przerwie w rywalizacji sportowej, odbyły się pierwsze w Polsce turnieje w naszej dyscyplinie i w nowej pandemicznej rzeczywistości.



W minioną sobotę, podczas Top Dance Open 2020 w Pruszkowie, tancerze Uczniowskiego Klubu Sportowego Atria działającego przy Klubie Lokator OSM, wywalczyli dwa medale. Złoto w kategorii wiekowej 8-9 lat, klasa taneczna H wytańczyli Patryk Hajbos i Julia Samsel.



Filip Radecki i Klara Radecka zdobyli brązowy medal, rywalizując w kategorii Junior 2 Open Standard.



W niedzielę na Pucharze Mazowieckiego Związku Tańca Sportowego 2020 w Warszawie, Filip Radecki oraz Klara Radecka wywalczyli srebrny medal w tańcach latynoamerykańskich, który zagwarantował awans do wyższej klasy tanecznej B i I klasy sportowej. W tańcach standardowych tancerze zajęli III miejsce. Para zarówno w stylu standard i latin rywalizowała w kategorii wiekowej 14-15 lat, klasa taneczna B. Klara i Filip są tegorocznymi stypendystami Prezydenta Miasta Ostrołęki.



Kolejne medale do worka Atrii dorzucili Antoni Wawrzyński – Gabriela Samsel, którzy uplasowali się na II miejscu w tańcach standardowych i III miejscu w tańcach latynoamerykańskich, kategorii wiekowej 14-15 lat, klasa taneczna C.



Mateusz Wielgoliński wraz z Elizą Bednarczyk na przypieczętowanie wznowionej rywalizacji sportowej uplasowali się na III miejscu w tańcach standardowych, zdobywając siódmy, brązowy medal dla Ostrołęki. Mateusz z Elizą startowali w kategorii wiekowej powyżej 15-go roku życia, klasa taneczna B. Trenerem par jest Katarzyna Orlicka

