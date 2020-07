Sparingi. Ostrołęcka Narew przegrała z Przasnyszem

Piłka nożna 0 Komentarzy

Narew Ostrołęka przegrała z MKS Przasnysz 0:4 w drugim meczu sparingowym w ramach przygotowań do nowego sezonu ligi okręgowej. Czwartoligowiec był lepszy i dostarczył Narwianom wiele materiałów do analizy.

Narew Ostrołęka przegrała z MKS Przasnysz w drugim meczu sparingowym w ramach przygotowań do nowego sezonu ligi okręgowej. Czwartoligowiec był lepszy i dostarczył Narwianom wiele materiałów do analizy.



Przyjezdni zdobyli dwie bramki w pierwszej połowie, dwie kolejne dorzucili po przerwie i zasłużenie wygrali 4:0. Narew rozpoczęła mecz w składzie: Radczenko – Skorupka, Borkowski, Pełtak, Ludwiczak – Cychol, Strzeżysz, Dąbrowski, Karwowski – Marczak, Olesiński. Po przerwie zagrali także: Stepnowski – Niedźwiecki, Cendrowski, Skarzyński, Kiernozek, Białobrzeski, Drężek, Banach, Kubeł.



Co po meczu miał do powiedzenia trener Andrzej Sieradzki? Zobaczcie materiał Narew TV:





Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|