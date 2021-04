Sprawdzian generalny na plus. KS CK Troszyn czeka na mecze ligowe

KS CK Troszyn ma za sobą udany sprawdzian generalny przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych w rundzie jesiennej IV ligi mazowieckiej (gr. ciechanowsko-ostrołęcko-płocka). Ostatni sparing zakończył się wygraną Troszyna aż trzema bramkami.

Mecz został rozegrany w Ząbkach, a rywalem drużyny z powiatu ostrołęckiego była ekipa RKS Okęcie Warszawa. Wygrał Troszyn 4:1 po bramkach Macieja Staszczuka, Łukasza Świderskiego, Artura Bajora i Kamila Majkowskiego.

Jeżeli będzie to możliwe ze względów epidemicznych, to 10 kwietnia KS CK Troszyn zagra mecz ligowy z Nadnarwianką Pułtusk. Do 9 kwietnia zawieszone są seniorskie rozgrywki MZPN. Tabela IV ligi po rundzie jesiennej przedstawia się następująco:

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Huragan Wołomin 15 35 11 2 2 32-17 2. Mławianka Mława 14 30 10 0 4 36-22 3. MKS Przasnysz 15 27 9 0 6 33-17 4. Wisła II Płock 13 26 8 2 3 29-18 5. Hutnik Warszawa 15 25 7 4 4 31-20 6. Świt Staroźreby 13 25 7 4 2 28-15 7. Wkra Żuromin 15 21 6 3 6 18-23 8. KS CK Troszyn 14 20 6 2 6 28-21 9. Żyrardowianka Żyrardów 14 18 5 3 6 24-26 10. KS Łomianki 14 15 4 3 7 20-39 11. Bzura Chodaków 15 14 4 2 9 21-31 12. Makowianka Maków Mazowiecki 15 14 3 5 7 20-29 13. Nadnarwianka Pułtusk 15 10 2 4 9 18-32 14. Kasztelan Sierpc 13 2 0 2 11 10-38

