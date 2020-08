Sukces Krystiana Gnatkowskiego. Drugie miejsce w Stegnie

Sukces reprezentanta Fight Academy podczas Pucharu Mierzei Wiślanej w MMA (ALMMA), który odbył się w Stegnie. Krystian Gnatkowski po czterech walkach walkach zajął drugie miejsce w bardzo mocno obsadzonych zawodach.

Sukces reprezentanta Fight Academy podczas Pucharu Mierzei Wiślanej w MMA (ALMMA), który odbył się w Stegnie. Krystian Gnatkowski po czterech walkach walkach zajął drugie miejsce w bardzo mocno obsadzonych zawodach.

Pierwsze dwie walki Krystian wygrał na punkty, trzecią walkę przez poddanie duszeniem trójkątnym. Finał niestety przegrany po dogrywce z zawodnikiem klubu Rio Grappling Wrocław. To bardzo udany powrót Krystiana do startów w MMA po długiej przerwie. Krystian już zadeklarował, że w zamierza na stałe wrócić do startów w MMA i zapowiedział chęć udziału w Mistrzostwach Polski MMA które odbędą się 19 wrześnie w Sochaczewie