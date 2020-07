Sukces wychowanki OTPS Nike. Gabriela Lendzioszek wicemistrzynią Polski

Wychowanka OTPS Nike Ostrołęka Gabriela Lendzioszek została wicemistrzynią Polski juniorek. Jej obecna drużyna - Wieżyca Stężyca - doszła do finału rozgrywek, gdzie przegrała 0:3 z MKS Kalisz. Lendzioszek była w finałowym meczu najlepiej punktującą zawodniczką swojego zespołu.

Drużyna z Kalisza zdominowała mecz finałowy, wygrywając do 16, 15 i 15, lecz w zespole Wieżycy jasnym punktem była Gabriela Lendzioszek, zdobywając w tym meczu 11 punktów. W poprzednich meczach wychowanka Nike Ostrołęka grała równie dobrze, co złożyło się na efekt końcowy - nagrodę Red Bull Siatkarskie Skrzydła dla najlepszej atakującej turnieju finałowego.



Gratulujemy!











Na zdjęciu głównym - Gabriela Lendzioszek, jeszcze w barwach OTPS Nike Ostrołęka.

