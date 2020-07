Szatnia przy Witosa w nowej odsłonie... Zobaczcie!

Szatnia obok stadionu przy ulicy Witosa w Ostrołęce przeszła mały remont. Barwy, na którą ją przemalowano, mówią same za siebie...

Jesienią przy Witosa swoje mecze rozgrywać będzie drużyna Narwi Ostrołęka. Dla niebiesko-czerwonych to powrót na ten stadion po wielu latach. Na pewno w szatni gospodarzy będą się czuć jak w domu, gdyż właśnie na klubowej stronie na Facebooku pokazano, jak wygląda to pomieszczenie. Przemalowano je na niebiesko-czerwono, czyli w klubowe barwy.



Pozostaje tylko mieć nadzieję, że gra i wyniki Narwi będą wyglądać co najmniej tak dobrze, jak szatnia!





