Team Furia startował w Łomży. Dwa razy podium

Ekipa Furia Training Box z Ostrołęki wzięła udział w zawodach crossfitowych "Be Your Own Hero" w Łomży. Nie zabrakło sukcesów! Drugie miejsce wywalczyli Kamila Korczakowska oraz Tomasz Mierzejewski.

- Nasi Atleci pokazali ducha walki, a przy okazji wylali hektolitry potu i kilka kropel krwi. Od pierwszego morderczego workoutu: biegu na Górę Królowej Bony wyraźnie zaznaczyli swoją obecność, a z treningu na trening zdobywali coraz więcej punktów i sympatię publiczności. Wywalczyli naprawdę dużo - relacjonuje Furia Training Box.

Wyniki pań:

Paulina Młynarska - 6. miejsce;

Elwira Nicewicz - 4. miejsce;

Kamila Korczakowska - 2. miejsce;

Wyniki panów:

Adam Rutkowski - 15. miejsce;

Adam Szczepański - 12. miejsce;

Przemysław Modzelewski - 10. miejsce

Wojciech Kultys - 9. miejsce;

Tomasz Mierzejewski - 2. miejsce;

