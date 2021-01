To miejsce w Ostrołęce nie zmienia się od lat. Czy 2021 rok przyniesie przełom?

Jest miejsce w Ostrołęce, które od lat nie zmienia się praktycznie wcale. To stadion miejski, o którego przebudowie mówi się od lat. Czy 2021 rok przyniesie przełom?

Stadion miejski nie jest dla Ostrołęki powodem do dumy. Tartanowe bieżnie są w XXI wieku standardem - mają już nawet ościenne gminy, nie ma Ostrołęka. Stan trybun też pozostawia wiele do życzenia. Krótko mówiąc - obiekt przy Witosa nadaje się do generalnej przebudowy.

W Sylwestra opublikowaliśmy w naszym cyklu "Kiedyś to było" zdjęcia stadionu... sprzed 15 lat. Ze smutkiem można stwierdzić, że kompletnie nic się nie zmieniło.

Szansą na przebudowę stadionu miała być zmiana władzy, gdyż obecny prezydent Łukasz Kulik w programie wyborczym miał przebudowę tego obiektu. Na ten moment wiadomo, że przygotowana została wizualizacja, którą kilka miesięcy temu udostępnił na Facebooku przewodniczący komisji sportu rady miasta Adam Kurpiewski:

Wygląda pięknie, ale prace budowlane do tej pory nie ruszyły. Tego właśnie sportowcy od lat życzą sobie na nowy rok. Może 2021 rok będzie przełomowy? Na razie miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

